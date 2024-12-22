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Генерал Алаудинов: «Ахмат» и спецназ 2-й бригады спасли Россию в августе от катастрофы под Курском

Генерал Алаудинов: «Ахмат» и спецназ 2-й бригады спасли Россию в августе от катастрофы под Курском

  Всё, что происходило на этом направлении минувшим летом, до боли напоминало обстановку под Юхновом в октябре 1941-го 18 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на традиционном брифинге для военных атташе рассказывал об итогах работы и службы в наших армии и на флоте в 2024 году.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Чеченцы в данном случае - МОЛОДЦЫ! И слава генералу Алаудинову! А наш главный по Генштабу &quot;успешно выполняющий поставленные задачи&quot; Герасимов, сидящий уже более 12 лет на этом месте, о чем думал? Почему на данные разведки не реагировал?
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5 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Не нравится многим прямые и правильные обвинения Подоляки, а он прав! Герасимов засиделся, его к соратникам по министерству отправить…
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1 час.
Сергей Моисеев
герасимов сам на себя приказы писать не будет , для этого есть как минимум министр обороны и главковерх и если их всё устраивает, НИКТО СИТУАЦИЮ НЕ ИЗМЕНИТ
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58 мин.

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