Генерал Алаудинов: «Ахмат» и спецназ 2-й бригады спасли Россию в августе от катастрофы под Курском

Владимир Елкин Чеченцы в данном случае - МОЛОДЦЫ! И слава генералу Алаудинову! А наш главный по Генштабу "успешно выполняющий поставленные задачи" Герасимов, сидящий уже более 12 лет на этом месте, о чем думал? Почему на данные разведки не реагировал?

РМ Раиса Мелькумова Не нравится многим прямые и правильные обвинения Подоляки, а он прав! Герасимов засиделся, его к соратникам по министерству отправить…