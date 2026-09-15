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Зрители получили право участвовать в выборе лауреатов «Золотого граммофона»

Национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» изменила порядок определения лауреатов: теперь обладатели билетов на XXXI церемонию смогут напрямую участвовать в выборе победителей.

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