Актер Виталий Гогунский рассказал о новых отношениях на фоне суда по алиментам

Актер Виталий Гогунский заявил в YouTube-интервью Лауре Джугелии, что вступил в новые отношения.По словам Гогунского, свою избранницу он нашел по рекомендации «не последнего человека» и прагматично подошел к знакомству: проверил счета, долги и прочие финансовые моменты.