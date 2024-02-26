МИД Китая: сотрудничество КНР и России не подвержено влиянию других стран

Экономическое сотрудничество России и Китая не подвержено влиянию других государств. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя санкции США, которые были введены в отношении китайских предприятий под предлогом связей с РФ.
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