Те, кто имеет дело с добровольческой средой, отмечают, что эта категория еще себя не исчерпала и представляет довольно внушительный пласт.
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Те, кто имеет дело с добровольческой средой, отмечают, что эта категория еще себя не исчерпала и представляет довольно внушительный пласт.
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