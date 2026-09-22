Обзор матчей второго дня квалификации Scottish Open 2026

Трехкратная Чемпионка мира среди женщин Нг Он Йи нанесла шокирующее поражение Марко Фу в первом квалификационном раунде Scottish Open 2026, сообщает WST Нг Он Йи (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Трансляции, расписание - первый раунд квалификации В стартовом раунде квалификации турнира Scottish Open 2026 Нг Он Йи разгромила трехкратного победителя рейтинговых турниров Марко Фу со счетом 4-0 в гонконгском дерби.