Участки трёх дорог закрыли в Жетысуской области, сообщили в пресс-службе ДЧС региона. С 9:30 четвёртого января для всех видов автотранспорта закрыт участок дороги Ушарал — Достык между 84 и 164 километрами (от посёлка Коктума до станции Достык).