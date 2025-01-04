Участки трёх дорог закрыли в Жетысуской области, сообщили в пресс-службе ДЧС региона. С 9:30 четвёртого января для всех видов автотранспорта закрыт участок дороги Ушарал — Достык между 84 и 164 километрами (от посёлка Коктума до станции Достык).
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