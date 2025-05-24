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«Пошли вон»: Трамп выгоняет 200 тыс. украинцев из США

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Комментарии
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ВлаДимир
&quot;вынудить их добровольно покинуть&quot; - 😀
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12 час.
Балу -
А российские чиновники цепляются за чурбанов-мигрантов руками и ногами и обещают им усладить их всеми доступными способами... Им власть нужна не для служения стране и народу, а для личного обогащения...
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6 час.
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