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Живая Кубань

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Аферисты из Сочи искали желающих заключить контракт на СВО, а потом обводили военных вокруг пальца

Аферисты из Сочи искали желающих заключить контракт на СВО, а потом обводили военных вокруг пальца

Аферисты из Сочи искали желающих заключить контракт на СВО, а потом обводили военных вокруг пальцаСотрудники УФСБ по Краснодарскому краю обнаружили преступную группу, которая охотилась за деньгами военнослужащих в Сочи.

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