Директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ рассказала, по каким критериям в этом году будут проверять качество пшеницы

Директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ Татьяна Менликиева в интервью телеканалу «Россия 24/Татарстан» рассказала, по каким критериям в этом году будут проверять качество пшеницы, а также о нововведениях в проведении государственного мониторинга зерна.