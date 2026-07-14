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ГТРК Татарстан

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Директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ рассказала, по каким критериям в этом году будут проверять качество пшеницы

Директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ Татьяна Менликиева в интервью телеканалу «Россия 24/Татарстан» рассказала, по каким критериям в этом году будут проверять качество пшеницы, а также о нововведениях в проведении государственного мониторинга зерна.

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