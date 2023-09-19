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"Мою благосклонность надо заслужить - нужен президент попросите меня", - Явлинский озвучил условия при которых будет баллотироваться

"Мою благосклонность надо заслужить - нужен президент попросите меня", - Явлинский озвучил условия при которых будет баллотироваться

Politiki.net Меня никто не просил, но я скажу - хотите видеть меня президентом России - начинайте умолять, это анонс президентской гонки "голоса оппозиционного разума" лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Ну а как ещё этот мозгоклюй может напомнить о себе? И правы те, кто ответил &quot;А кто это такой?&quot;. Думаю его даже однопартийцы уже не помнят, а для нормальных людей его давно уже нет.
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2 час.
Александр яросв
Прямо развеселил.
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34 мин.
тф
татьяна фролова
мрозотой был все 30 лет в политике...мразью и подохнет
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27 мин.

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