"Мою благосклонность надо заслужить - нужен президент попросите меня", - Явлинский озвучил условия при которых будет баллотироваться

Politiki.net Меня никто не просил, но я скажу - хотите видеть меня президентом России - начинайте умолять, это анонс президентской гонки "голоса оппозиционного разума" лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского.
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