Антонина Ковалева: «Сюда со своей бедой может прийти любой»

Директор Центра учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства рассказала, какие проблемы удается решать Антонина Валентиновна, расскажите, пожалуйста, как в этом году работали пункты обогрева? Они еще открыты? Ежегодно с 15 октября по 15 апреля в Петербурге открываются пункты обогрева в разных районах города.