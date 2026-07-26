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Царьград

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"Кремль получил от Зеленского козырь года": Переполох в стане врага. Иноагенты подняли панику из-за позорных кадров с Украины – есть повод

"Кремль получил от Зеленского козырь года": Переполох в стане врага. Иноагенты подняли панику из-за позорных кадров с Украины – есть повод

Интервью нового главкома ВСУ Михаила Драпатого вызвало переполох в стане врага. Работающие на Украину иноагенты подняли волну паники после позорных кадров, где преемник Сырского открыто высказывает нацистские взгляды.

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