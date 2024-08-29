Юрий Евич: «Перенимайте, обобщайте, анализируйте и внедряйте свежий боевой опыт»

Знакомый читателям «Аргументов недели» российский военный врач родом из Горловки Юрий Евич за время своей службы на фронтах Донбасса, а теперь и СВО делом доказывает практическую пользу тактической медицины, хорошей подготовки ко всем вызовам войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Почему Алла Борисовна - это всегда исключение?". Охлобыстин задал прямой вопрос о неприкасаемой Пугачёвой
- Зеленский проклял генералов ВСУ. ВС РФ выпотрошили «секретную» базу в Сумах
- "Самый мощный" удар и "возвращение" Генерала Армагеддона: О чём говорят в военных кругах после ракетной атаки на Украину
Свежие комментарии