Почти треть россиян минувшим летом посетили курорты Кубани

Аналитики провели исследование и выяснили, где и как в этом году россияне провели летние отпуска. Самым популярным направлением для отдыха стал Краснодарский край, где этим летом отдохнули 29% респондентов.
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