Цивилева: в России формируется эффективная система протезирования

В Военно-социальном центре под руководством статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой прошло совещание по вопросам подготовки кадров для протезно-ортопедических предприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии