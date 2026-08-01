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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отсутствие Диоманде на сборе «Лейпцига» – часть плана игрока и «Реала»

Ян Диоманде не отправился с «Лейпцигом» на сбор в Австрию. Такой план изначально согласовали футболист и « Реал », сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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