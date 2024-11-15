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ПВО ВС России отразила атаки более полусотни дронов ВСУ за ночь — МО РФ

ПВО ВС России отразила атаки более полусотни дронов ВСУ за ночь — МО РФ

Более полусотни украинских дронов в небе над регионами России и в акватории Азовского моря уничтожили подразделения ПВО Вооруженных сил Российской Федерации в ночь на 15 ноября, сообщили в пресс-службе министерства обороны России 15 ноября в Telegram-канале ведомства? «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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