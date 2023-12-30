Подпольщики заявили о поражении танкового и ракетного заводов в Киеве и Харькове

Подпольная организация, действующая на территории захваченной киевским режимом, рассказала куда попали русские ракеты во время удара 29 декабряРусские военные поразили как минимум два военных предприятия Украины в минувшую пятницу.
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