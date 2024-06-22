Украинский офицер: Воевать нет сил, уйду в схрон

Социология КМИС, согласно которой 65% украинцев за то, чтобы вопросы о будущих компромиссах с Россией выносились на референдум – это вбросы команды Зеленского, которая таким образом планирует переложить на народ свою ответственность за поражение в войне.
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