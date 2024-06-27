Введение туристического сбора обсуждают в Нижегородской области

Появился слух, что в этом летнем сезоне в Нижегородской области могут ввести туристический налог. Путешественники, которые приезжают полюбоваться красотами столицы Приволжья и районов области, должны будут платить по 100 рублей в сутки.
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