Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

Подрыв «Северных потоков» стоил бюджету РФ триллион рублей: как Россия компенсировала потери? @ Антон Новодережкин/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС.
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