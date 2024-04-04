Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

Подрыв «Северных потоков» стоил бюджету РФ триллион рублей: как Россия компенсировала потери? @ Антон Новодережкин/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС.