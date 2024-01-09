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Центризбирком зарегистрировал Харитонова кандидатом на президентские выборы 

Центризбирком зарегистрировал Харитонова кандидатом на президентские выборы 

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты России Николая Харитонова, который был выдвинут на пост главы государства от КПРФ, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

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