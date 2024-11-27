По 30 тысяч рублей за ребёнка: 11 цыганок поставили на поток нелегальную миграцию в Брянской области

ВГ

Виктор Горшков

Когда начнем действовать жестко к тем,кто морально и физически издеваются над Россиянами. Уже даже своих детей и внуков приучили к безволии. Позорище не только для нас ,но и для президента, Ответье мне почему почти вся власть и силовая структура против своего Российского народа, или мешаем им грабить,или мы не хотим быть бессловесными рабами.