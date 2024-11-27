Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Александровна
    Верхняя фотография - карусель и ларьки на новогодней Красной Площади, нижняя - точно Никольская, 5 или 6 лет назад я ..."Как же в Лондоне...
  • Елена Елена
    До каких пор этот беспредел с мигрантами будет продолжаться в России! Терпение у россиян уже  на пределе! Государству..."Писать самому Пу...
  • Taurus Zmei
    Исправил, но суть не меняется, так какой? Или уже единственный, всех "победил", ведь самый "вумный"...Что такое Совок? ...

По 30 тысяч рублей за ребёнка: 11 цыганок поставили на поток нелегальную миграцию в Брянской области

По 30 тысяч рублей за ребёнка: 11 цыганок поставили на поток нелегальную миграцию в Брянской области

Ruslan Yarocky/Globallookpress В Брянской области раскрыли необычную схему, связанную с нелегальной миграцией: жительницы Новозыбковского района из цыганской диаспоры зарабатывали на продаже отцовства иностранцам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВГ
Виктор Горшков
Когда начнем действовать жестко к тем,кто морально и физически издеваются над Россиянами. Уже даже своих детей и внуков приучили к безволии. Позорище не только для нас ,но и для президента, Ответье мне почему почти вся власть и силовая структура против своего Российского народа, или мешаем им грабить,или мы не хотим быть бессловесными рабами.
Ответить
1 д.
лл
лина любимцева
Цыгане весьма криминально предприимчивы.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх