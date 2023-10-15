Nature: ученые наши способ остановить ранее неизвестный механизм старения

Группа исследователей из шотландского Университета Глазго в сотрудничестве с персоналом клиники Мэйо, расположенной в американском штате Миннесота, открыла ранее неизвестный науке механизм старения в организме человека.
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