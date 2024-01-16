Ассистентский дубль Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» победить «Каролину»

«Лос-Анджелес Кингз» благодаря двум передачам Гаврикова прервал серию из восьми поражений. В ночь на 16 января в Роли (штат Северная Каролина, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз».
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