Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды

Житель Петропавловска-Камчатского под предлогом воспитания бил электрошокером двух маленьких сыновей своей сожительницы, лишал их еды и устраивал между ними спарринги, детали приводит в Telegram-канале прокуратура Камчатки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии