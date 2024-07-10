На Кубани люди обратились к губернатору: неконтролируемая ситуация привела к отчаянию

Эти проблемы с электричеством длится уже несколько лет и наносят значительный ущерб. Люди не могут самостоятельно контролировать ситуацию, стабилизаторы не справляются со скачками напряжения, что приводит к выходу из строя техники.
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