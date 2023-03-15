Долетался «Жнец» над Чёрным морем. MQ-9 Reaper упал и утонул...

14 марта европейское командование вооружённых сил США (USEUCOM, EUCOM) возопило, что два российских истребителя Су-27 перехватили разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper в небе над водами Чёрного моря, после чего один из самолётов задел винт дрона.