"Известия": выключенный кондиционер не поможет экономить топливо в авто

Выключенный кондиционер в автомобиле не помогает сэкономить топливо. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на младшего научного сотрудника лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Игоря Чекулаева.