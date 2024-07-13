"Известия": выключенный кондиционер не поможет экономить топливо в авто

Выключенный кондиционер в автомобиле не помогает сэкономить топливо. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на младшего научного сотрудника лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Игоря Чекулаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии