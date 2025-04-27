Китай рассчитывает, что к 2035 году на внутреннем авторынке будут доминироват...

Китай рассчитывает, что к 2035 году на внутреннем авторынке будут доминировать электромобилиЯвляясь крупнейшим рынком электромобилей довольно продолжительное время, КНР пока довольствуется долей такого вида транспорта в первичном сегменте авторынка в целом не более 27,61 %, но к 2035 году рассчитывает довести этот показатель до более чем 50 %.