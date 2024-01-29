Полноприводный MINI Countryman S John Cooper Works впервые показали на фото

Mini запустила испытания нового Mini Countryman S John Cooper Works в Исландии Принадлежащая BMW марка MINI поделилась с публикой новыми изображениями своего MINI Countryman S ALL4 в комплектации John Cooper Works (JCW).
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