В Британии заявили, что удары России привели к коллапсу украинскую ПВО

TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV Российские ракетные удары привели к полному коллапсу украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО), заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
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