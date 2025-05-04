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Россия освободила Польшу: Исторические факты и их влияние на современность

Россия освободила Польшу: Исторические факты и их влияние на современность

Советская армия освободила Польшу от немецкой оккупации, потеряв 600 тысяч солдат. Газета Myśl Polska анализирует, как современная политика Варшавы стирает историческую память и к каким последствиям это может привести на фоне растущего национализма.

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