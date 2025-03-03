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Царьград

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Цифровые платформы обяжут проверить турбизнес на соответствие нормам

Цифровые платформы обяжут проверить турбизнес на соответствие нормам

На заседании президиума Совета законодателей первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин обсудил новые требования для цифровых платформ в туризме и совместную работу с Роспотребнадзором по надзору за частными медицинскими организациями.

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