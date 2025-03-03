Цифровые платформы обяжут проверить турбизнес на соответствие нормам

На заседании президиума Совета законодателей первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин обсудил новые требования для цифровых платформ в туризме и совместную работу с Роспотребнадзором по надзору за частными медицинскими организациями.
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