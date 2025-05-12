Любовь без штампа: треть россиян не собирается вступать в брак

Традиционный брак для многих россиян больше не кажется обязательным этапом в отношениях. Согласно свежим данным социологической группы Russian Field, около трети граждан страны, находящихся в романтических отношениях, не собираются регистрировать свои союзы официально, а 89% пар, уже живущих вместе или в браке, не планируют заводить детей в ближайший год.