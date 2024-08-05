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Регионы России

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Прогноз погоды в Удмуртии на 4-5 августа: туман, дождь и гроза

Прогноз погоды в Удмуртии на 4-5 августа: туман, дождь и гроза

В ближайшие дни в Удмуртии ожидается переменная погода. По данным Республиканского гидрометцентра, ночью и утром 4 августа в регионе прогнозируется туман, который может привести к ухудшению видимости до 500 метров и менее.

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