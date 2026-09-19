"Ахмедик, солнышко, я тебе невесту нашла": мигрантка вцепилась в незнакомку с ребёнком

Великий Брат Фото: скрин видео. Сначала москвичка восприняла это как шутку, но потом поняла: "Надо бежать!" Она записала видео с предупреждением для всех девушек.
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