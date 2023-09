Shot: В Подмосковье еще одна девочка покончила с собой из-за школы

Александр Макеев

В школах много детей жестоких, учителей бездушных, чёрствых. Решение таких проблем: 1. Надомное дистанционное обучение всем тем, кто не желает находиться в школьном диком или полудиком стаде! 2. Заменить все теоретические учебные дисциплины на один учебный предмет - эволюционирующее всезнание неплотной материи вакуума и электростатики и магнетизма эфира; плотной материи вещества неживых объектов, живых организмов, мыслящих существ и их коллективов! С многократным сокращением общего объёма информации и одновременным насыщением фундаментальными сведениями о самодостаточной вечной бесконечной реальности-вселенной, неуничтожимой в ничто на квантовых масштабах. Основа знаний мышления-мировоззрения-идеологии - фундаментальные сведения о неплотной и плотной материи, и общем алгоритме мульти локальных мульти масштабных причинно следственных отношений элементарных отдельностей и коллективов элементарных отдельностей неплотной материи относительного движения и плотной материи относительного покоя вещества. Которые содержатся в этих научных публикациях: 1. А. К. Макеев. Самовоспроизводство материи // Materials of the international scientific-practical conference: "Prospects for the Development of Modern Science" – Jerusalem, Israel: Regional Academy of Management, 2016. – 535 p. P. 213-220. UDC 001.18 BBC 72 P 93 ISBN 978-601-267-398-2 https://drive.google.com/file/d/0B_W2hkSE3iXram5DX1FoX3NsLVE/view?resourcekey=0-OFX6dMXY-xOGnOLDyxFvLQ 2. Макеев А.К. Общая классификация согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления / А.К. Макеев // Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования: сб. ст. по материалам XXXIV Международной научно-практической конференции «Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования». – № 3(30). – М., Изд. «Интернаука», 2020. - 108 с. С. 65-75. http://internauka.org/archive2/phil/3(30).pdf