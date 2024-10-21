Former President Gerald Ford's daughter endorses Kamala Harris

Susan Ford Bales, the daughter of former Republican President Gerald Ford, announced Monday she is endorsing Vice President Kamala Harris for president in the 2024 election despite their policy disagreements.
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