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Посол Антонов: власти США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова на апрельские мероприятия ООН

Посол Антонов: власти США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова на апрельские мероприятия ООН

Власти Соединенных Штатов до сих пор не согласовали прибытие специального борта российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на апрельские мероприятия ООН.

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