8 душевных историй из деревенских магазинов, которые заряжают добротой и поднимают настроение

Магазины в деревнях — это какой-то особый уютный мир. Продавцы и покупатели здесь не просто знают друг друга, они, скорее всего, являются соседями или даже родственниками.
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