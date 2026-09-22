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Проба 2

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8 душевных историй из деревенских магазинов, которые заряжают добротой и поднимают настроение

8 душевных историй из деревенских магазинов, которые заряжают добротой и поднимают настроение

Магазины в деревнях — это какой-то особый уютный мир. Продавцы и покупатели здесь не просто знают друг друга, они, скорее всего, являются соседями или даже родственниками.

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