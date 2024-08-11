НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

«Дело было в Пенькове», могла ли Нонна Мордюкова хорошо сыграть роль Ларисы и интересные факты о фильме

«Дело было в Пенькове», могла ли Нонна Мордюкова хорошо сыграть роль Ларисы и интересные факты о фильме

Иногда цифры звучат совершенно обычно, а иногда удивляют. Вот вы можете представить себе, что с премьеры фильма «Дело было в Пенькове» прошло уже 66 лет? А они прошли… Я очень люблю этот фильм и люблю артистов, которые подарили нам образы героев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх