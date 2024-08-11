«Дело было в Пенькове», могла ли Нонна Мордюкова хорошо сыграть роль Ларисы и интересные факты о фильме

Иногда цифры звучат совершенно обычно, а иногда удивляют. Вот вы можете представить себе, что с премьеры фильма «Дело было в Пенькове» прошло уже 66 лет? А они прошли… Я очень люблю этот фильм и люблю артистов, которые подарили нам образы героев.