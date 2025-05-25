В Казани на пожаре погибли два человека

В Ново-Савиновском районе Казани, на проспекте Ямашева, в одной из многоэтажек произошел пожар. По информации ГУ МЧС России по РТ, на момент прибытия пожарных из квартиры на пятом этаже поднимался густой дым.
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