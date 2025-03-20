Правки на поставки: предложено изменить системные меры поддержки экспортеров

Системные меры поддержки экспортеров в регионах и конкретных отраслях нуждаются в специфических дополнениях, сообщил в интервью ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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