Конференция LIBWAY-2025 началась в Новосибирске

Она объединяет усилия специалистов из многих стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Это библиотековеды, библиографы, эксперты в области искусственного интеллекта, книговеды, историки, филологи и многие другие.
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