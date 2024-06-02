Троица в монастыре, старая Ялта и подъем на Чатыр-Даг: паломнические поездки по Крыму в июне

Крымская митрополия Русской православной церкви разработала паломнические поездки на июнь. Путешественники посетят малоизвестные места Ялты, святыни Севастополя и достопримечательности Керченского полуострова, поднимутся на Чатыр-Даг и отпразднуют в женском монастыре Троицу.
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