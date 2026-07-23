Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

Шоу-бизнес: Похоронил жену, отбился от любовницы, требовавшей 27 млн, запретил сыну жениться на няне: Куда пропал олигарх из «Универа» Андрей Лебедев

Шоу-бизнес: Похоронил жену, отбился от любовницы, требовавшей 27 млн, запретил сыну жениться на няне: Куда пропал олигарх из «Универа» Андрей Лебедев

В фильмографии этого актёра более 180 работ в кино и сериалах, но главных среди них почти нет. Впрочем, это вовсе не помешало Андрею Лебедеву стать знаменитым, его узнают на улицах и часто ассоциируют с его героем-олигархом из сериала «Универ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии