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Под прицелом

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Высокопоставленный немецкий политик признал, что санкции наносят больший вред ЕС, чем Москве

Высокопоставленный немецкий политик признал, что санкции наносят больший вред ЕС, чем Москве

Германии следует обсудить смягчение санкций в отношении Москвы, заявил высокопоставленный член правоцентристской партии Христианских демократов Фридриха Мерца, утверждая, что карательные меры наносят Европе даже больший вред, чем гипотетическое воздействие на континент Владимира Путина.

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