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Букмекеры считают Конора фаворитом боя с Майклом Чендлером

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор открылся фаворитом потенциального поединка с Майклом Чендлером по мнению букмекеров.

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